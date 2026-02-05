【3月並みの気温】きょう（木）は、全国的に寒さが緩みそうです。日本海側の積雪エリアでは、なだれや落雪などの融雪災害に注意が必要です。＜きょう5日（木）の各地の予想最高気温＞札幌： 1℃釧路： 1℃青森： 6℃盛岡： 4℃仙台：12℃新潟： 9℃長野：11℃金沢：13℃名古屋：13℃東京：14℃大阪：13℃岡山：15℃広島：14℃松江：14℃高知：16℃福岡：16℃鹿児島：18℃