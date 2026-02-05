春からの新生活に向けて、「家具選びどうしようかな」なんてワクワクとともに、お財布と睨めっこなんて人も多いこの時期。引っ越しはもちろん、ちょっとした気分転換も含め、便利で心地よい空間づくりは、心身ともに快適な日々を送るためにも非常に大事なことですよね。冷蔵庫などの大型家電やベッドなどは、まず手に入れるべく早々と決まりますが、インテリア系、とくにチェア関連は後回しにしがちではないでしょうか。実際の家の