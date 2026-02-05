神奈川県在住の60代女性・けいちゃんさんは、47都道府県制覇を目指して、年1回、親友たちとの旅行を楽しんでいる。旅行先でまさかの体験…バスを降りようとしたら『降りないほうがいい』と止められて2年前の秋に行ったのは、青森県。レンタカーで県内を移動中、ハプニングが起きたのだが......。＜けいちゃんさんからのおたより＞40代になり子供達が手を離れて以降、高校時代の親友達と毎年、年1回の旅行を楽しんでいます。「47都