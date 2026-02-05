ホワイトソックスは4日（日本時間5日）、オースティン・ヘイズ外野手（30）を1年600万ドル（約9億4160万円）で獲得したことを発表した。巧打の右打ち外野手であるオースティンは昨季レッズで打率・266、15本塁打、64打点を記録。ワイルドカードゲームではドジャースと対戦し、7打数1安打、打率・143も3得点を記録した。ヤクルトからホ軍へ移籍した村上宗隆内野手（26）にとっては頼りになる援軍となりそうで左翼手兼DHとして