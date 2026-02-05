アメリカ・ミネソタ州で移民当局に市民2人が射殺された事件を受け、国境政策の責任者であるホーマン氏は現地から連邦職員「700人を撤退させる」と発表しました。ホーマン氏：本日より直ちに700人を撤退させると発表した。トランプ政権の国境政策を統括するホーマン氏は2月4日、地元自治体との「前例のない協力」を得られたとして、ミネソタ州に不法移民の取り締まりに派遣していた連邦職員のうち700人を直ちに撤退させると発表しま