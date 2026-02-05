昨年暮れの阪神ジュベナイルフィリーズで1番人気に支持されながら5着だったアランカール（牝3・栗東・斉藤崇史）は、今季初戦に3月1日に行われるチューリップ賞（G2・芝1600m）を予定しており、鞍上は武豊騎手との新コンビで臨むことが分かった。【野路菊S】良血アランカールがデビュー2連勝クラシック戦線へ向けて調整中4日、同馬の所属クラブであるキャロットクラブの公式ホームページで発表された。同馬は3日に栗東トレセン