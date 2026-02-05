◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン東京スポーツ杯２歳Ｓ８着からの巻き返しを狙うローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）はＣＷコースの外めを通りつつ、最後まで楽な感じで６ハロン８６秒３―１２秒５を出した。小林調教師は「予定通りです。欲をいえば、もう少し首を使えればと思うけど、ちょうどいい調整ができまし