【リビーニョ（イタリア）４日＝宮下京香】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード女子ビッグエア代表が会場のリビーニョ・スノーパークで公式練習に臨んだ。２２年北京五輪銅メダルのエース・村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が練習後に取材に応じ、２度目の五輪へ「自分の持っている技を出し切って、金メダルを取りたいです」と力強く決意。日本女子のスノーボード界初の五輪制覇を狙いに行く。気温マ