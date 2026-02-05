Googleが次期スマホ「Pixel 10a」を2月18日に予約開始！Googleは4日（現地時間）、同社が「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」シリーズの新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 10a」をMade by Googleの公式Xアカウント（ @madebygoogle ）や公式YouTubeチャンネル（ @madebygoogle ）にて近日発売すると予告しています。現時点では日本向けの公式Webショップ「Google ストア」では案内され