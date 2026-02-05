日本ハムの新庄剛志監督（５４）が４日、野村佑希内野手（２５）の二塁挑戦プランを明かした。沖縄・名護でキャンプ第１クールを総括し、「野村くんをセカンドに挑戦させます。オープン戦もやる。打ったら外野も守れますし、競争というかチャレンジしてみて判断したい」。昨季、一塁、三塁、左翼、右翼で１０１試合に出場し８本塁打、開幕４番も務めたスラッガーのコンバートを予告した。新庄流で殻を破る。２３年には中日から