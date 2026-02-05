お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右が第１子出産を発表した長女のタレント・岡田結実を祝福した。この日、結実は自身のインスタグラムに直筆文の画像を投稿して出産を報告。圭右はその画像に「開店ガラガラおめでとう（赤ちゃんの絵文字）祝祝祝」と文字をのせて、ストーリーズを更新した。圭右は１９９５年に同期芸人だった現タレント・岡田祐佳と結婚し、２児をもうけるも、２０１７年に離婚。１９年に一般女性と再婚