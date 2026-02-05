【ミラノ共同】スピードスケート男子で2010年バンクーバー冬季五輪銅メダリストの加藤条治さん（40）が4日、イタリア北部のモンツァでミラノ・コルティナ五輪の聖火リレーのランナーを務め「楽しかった。軽いトーチと聞いていたが、いろんな思いが詰まっているので重く感じた」と語った。日没後の冷たい雨が降る中、沿道からの歓声に手を振って応え、笑顔で次の走者につないだ。今大会の日本選手団へ「自分の精いっぱいを出し