スノーボード・男子ハーフパイプ日本代表の平野流佳選手が3日、ミラノ・コルティナ五輪に向けた思いを語りました。W杯種目別で3シーズン連続で年間王者に輝いた平野選手。平野流佳選手の武器はトリプルコーク1440という縦3回転、横4回転の大技です。さらに平野選手は、トリプルコーク1440からのキャブトリプルコーク1440と連続で決める、世界唯一のルーティーンを持ち、今大会金メダル候補と注目が高まっています。3日に行われたオ