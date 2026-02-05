ソフトバンクの東浜巨投手（35）が4日、宮崎春季キャンプ初の本格的な投球練習で105球を投げ込んだ。2月中旬まで独自調整が許されるS組だが、第1クール最終日に直球とカーブを確認。「強い球はある程度投げられた」と話した。国内フリーエージェント（FA）権を行使した上で残留し、初日から「しっかりユニホームを着て動きたかった」とチーム練習に参加。ブルペン後は「僕の現状。100球投げた中でどれだけの再現性があるのかを