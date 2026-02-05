落語家の十代目入船亭扇橋さんによる独演会が12日午後7時、大分県日田市隈2丁目のウナギ料理店「鷺邸（ろてい）」で開かれる。扇橋さんは2008年に入船亭扇辰さんに弟子入りし、22年に真打ち昇進。花形演芸大賞などでの受賞歴がある。定員は30人程度。来場者は店内で扇橋さんの落語を近い距離で楽しめる。入場料は前売り3千円、当日3500円。寄席終了後、希望者は弁当（3300円、要事前予約）の持ち帰りもできる。問い合わせは