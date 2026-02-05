5年目の正木が最激戦区の外野でレギュラーを狙う。通常メニューを行い、特守の後には室内で打撃マシンを相手に打ち込んだ。「オフ（休養日）前なので追い込みたかった。練習あるのみです」と力を込めた。外野陣は日本代表の近藤と周東、復活を期す柳田、昨季最高出塁率の柳町ら球界を代表する選手が並ぶ。「タイトルホルダーや日本代表レベルばかりだけど、そこに勝たないと試合には出られない」。超ハイレベルの争いは覚悟し