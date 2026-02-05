大分県日田市天神町の羽野天満宮で1日、約120年間続くと伝わる「うそ替え祭り」があった。神事の後に「うそ替え抽選会」があり、参列者は事前に購入した番号付きの木製「うそ人形」の当たり番号が呼ばれるたびに喜びの声を上げていた。「うそ」は、春先に蜜や虫を求めて梅の枝に来る小鳥。うそが嘘（うそ）に通じることから、前年にあった災厄・凶事などを嘘とし、今年は吉となることを祈念して、菅原道真を祭る太宰府天満宮（