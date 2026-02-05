江戸期に創業した梅ケ枝酒造（長崎県佐世保市城間町）の新春蔵開きが14、15両日に現地で開かれる。新酒の甘い香りが漂う酒蔵の見学、新酒の即売や試飲のほか、出店やダンスステージもあり、子どもから大人まで楽しめる内容になっている。この時季の恒例行事で、昨年は2日間で9千人超が来場。梅ケ枝酒造は日本酒を中心に、焼酎やリキュールも手がけており、今年も数多くのラインアップを用意する。両日とも午前10時〜午後3時