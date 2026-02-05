新デザイン＆装備強化で存在感アップミニバンは、家族用途だけでなく送迎やビジネスシーンまで幅広く使われるため、快適性と格式の両立が強く求められます。そうしたニーズに応える一台として中国市場で存在感を放ち続けているのが、ホンダの高級ミニバン「エリシオン」です。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新型エリシオン」の姿です！画像を見る！（30枚以上）その最新のマイナーチェンジモデルが、2025年8月26日に