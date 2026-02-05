好きな本の魅力を出場者が解説し、聴衆の投票で「一番読みたくなった本」を決めるイベント「ビブリオバトル」が熊本市であった。テーマは熊本ゆかりの夏目漱石で、会場も漱石の大江旧居（中央区水前寺公園）。この日は出場者4人のうち3人が俳句に関わる書籍を推薦、参加者は明治の文豪の著書とは別の魅力に触れた。出場者は5分の制限時間と会場からの質問タイム3分で、推し本の特徴や感動した点を説明。熱いバトルを繰り広げた