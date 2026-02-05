熊本県玉名市は3日、昨年10月の市議選を巡り、特定の候補者への投票依頼と受け取れるメッセージを部下らに送ったとして、産業経済部の60代部長を同日付で停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。市によると、部長は市議選告示日直前の昨年10月9日、通信アプリLINE（ライン）を使い、候補者の名刺のような画像を添えて「市議会候補は〇〇〇〇（候補者名）でお願いします」というメッセージを、部下や後輩の職員計21人に送信した