衆院選と知事選の期日前投票が行われる中、長崎県内の投票所でミスやトラブルが相次いでいる。県選挙管理委員会は3日、全21市町の選管にミス防止の徹底を求める通知を出した。複数人での確認作業などチェック態勢の強化を促している。県選管によると、県内の期日前投票所では1〜4日、島原市や松浦市、長崎市などで投票用紙の二重交付や未交付が計10件起きた。他にも五島市では、投票システムに一時的に障害が起き、約10人が投