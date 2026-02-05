長崎県大村市で強化合宿を行ったソフトボール女子日本代表が1月24日、地元の小中高生に技術指導をした。子どもたちは憧れのトップ選手と一緒にトレーニングし、元気なかけ声を響かせていた。石川恭子主将が「技術だけでなく、楽しさを伝えたい」とあいさつ。子どもたちはランニングで体を温めた後、ポジションごとに分かれて指導を受けた。昨年のインターハイ出場校の向陽高ソフトボール部も参加。外野手の2年、徳永花里菜さ