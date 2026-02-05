佐賀県は4日、2026年度の県内私立高入試の志願状況を発表した。現在も募集を続けている東明館と早稲田佐賀を除いた7校の平均倍率は4・3倍だった。コース別で倍率が最も高かったのは、佐賀清和の普通科特別進学Sの37・4倍。次いで弘学館の普通科の10・0倍、佐賀清和の普通科特別進学Aの8・1倍−と続いた。志願者数は、弘学館が前年度比180人増となるなど北陵、佐賀学園、敬徳、佐賀清和が前年度から増えた一方、龍谷と佐賀女子