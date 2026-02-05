福岡県飯塚市飯塚の東町商店街に、3日だけ「映画館」が復活する。県内で撮影された作品の上映会「アーケードシネマフェスティバル」が7、14、21日に元野木書店2階のコミュニティースペース「モトノキノウエ」で開かれる。監督のトークショーもある。地域活性化に取り組む地元のまちづくり会社「スキマニヤモリ」（元野木正比古社長）が主催。市の中心商店街と周辺にはかつて「永楽館」などの映画館があった。だが2015年に完全