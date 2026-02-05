アマチュア棋士が腕を競う第49期西日本久留米王位戦北九州地区予選大会（西日本新聞社主催）が8日午前10時から、北九州市小倉北区のアートホテル小倉ニュータガワ3階華の間で開催される。参加は、当日午前9時半から会場で受け付ける。試合方法は参加者数などを考慮して当日決める。参加資格は北九州市と近郊在住のアマチュアで、参加費2000円。マスク着用を求める。予選を勝ち抜いた代表2人は、5月10日に久留米市六ツ門町の久