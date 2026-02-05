射手引神社（福岡県嘉麻市上山田）のお守り「的中守」が人気だ。200体ほど用意して昨春から販売したが、今年1月に入って売れ行きが加速し、20日間ほどで完売した。禰宜（ねぎ）の桑野隆夫さん（49）は「弓道関係者だけでなく、試験を控えた学生が目立つようになった」。合格を祈願する受験生の心も射止めているようだ。