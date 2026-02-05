福岡県古賀市在住のランタンアーティスト三上真輝さんの作品が、同市中央のリーパスプラザこがを彩っている。照明を落とした会場では、柔らかな明かりを放ちながら中空を悠々と泳ぐニシキゴイの大作（長さ3メートル、高さ2メートル）をはじめ、ふわりと浮き上がる青い泡、ゆらめく緑の水草など大小約50点のランタンが、幻想的で浮遊感のある水中の世界を生みだしている。観覧無料。月曜休館。3月8日まで。三上さんは1953年、青