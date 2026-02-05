ドラフト1位で入団して4年目のイヒネが外野に挑戦中だ。内野手として愛知・誉高から入団したが、1軍出場は昨季の1試合のみ。A組（1軍）スタートの今春は外野の練習に取り組んでおり、小久保監督は「1軍で遊撃、三塁で使う可能性はほぼゼロ。可能性があるなら脚力を生かした代走と外野の守備固め。（緒方）理貢と競争させられる」と説明した。