王球団会長が福岡県筑後市のファーム施設で東京・早実高の後輩にあたる宇野を激励した。ドラフト4位で入団した昨季は右肘などを手術し、今春はリハビリ組でスタート。ティー打撃の際に「（2年目の）今年がスタートの年。少しずつやっていけばいい」と伝えた。高校時代は甲子園や国際大会で活躍した好素材。「それだけ期待される立場。焦らずに頑張ってほしい」と話した。