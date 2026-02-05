NPO法人・九州プロレス（福岡市）のビッグマッチ「久留米元気祭」が14日、福岡県久留米市東櫛原町の久留米アリーナで開かれる。業界の盟主、新日本プロレスの永田裕志選手（57）が初参戦し、メインイベントのタッグ選手権で王者組に挑む。九州プロレスは企業などの協賛ですべての大会を開催しており、観戦は無料。午後2時試合開始。永田選手は2002年から03年にかけて、新日本の至宝IWGPヘビー級王座を10度連続防衛した名選手。