ハウス食品の即席袋麺「うまかっちゃん」シリーズから、新たに「久留米風とんこつ」が登場した。豚骨ラーメンの元祖とされる久留米ラーメンが来年、誕生90周年を迎えるのを前に、福岡県久留米市出身の開発担当者が試行錯誤。より強い豚骨風味やスープの泡立ちを再現した。2日から期間限定で九州・沖縄のスーパーなどで販売されている。