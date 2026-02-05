経営不振が続くアメリカの有力紙「ワシントン・ポスト」が、およそ3割の従業員を解雇することが明らかになりました。「ニューヨーク・タイムズ」など、複数のアメリカメディアによりますと、「ワシントン・ポスト」の経営幹部は4日、従業員に対して大規模な人員削減を通知するメールを送りました。対象となる従業員は全体のおよそ3割で、記者はおよそ800人のうち300人以上が解雇されます。組織改編も行われ、スポーツニュース部門