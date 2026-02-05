1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画・ドラマ等を表彰する「2026年 第50回エランドール賞」の授賞式が4日、都内で開催。プロデューサー賞の受賞者は5人中4人が女性となり、制作現場における女性の台頭が可視化された。(左から)『国宝』村田千恵子P、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』杉田彩佳P・丸山いづみP、『ホットスポット』小田玲奈P○「不屈の闘志」が実写映画興収No.1作品を生む今回受賞したのは、プロデューサー賞が、