NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.14（+1.93+3.05%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は続伸。６日に予定されている米国とイランの協議について、イランが協議の場所や形式の変更を要求したものの、米国が拒否したことが相場を押し上げた。イランは要求が通らないのであれば、何もしないことを選んだという。本格的な協議が始まる前の予備交渉は混乱している。 ただ、中東各国がトランプ