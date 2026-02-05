今季からＪ２藤枝を率いる槙野智章監督（３８）のインタビュー第２回は、チーム内競争の重要性について。簡単に「正守護神」を決めない理由などを明かした。（取材・構成＝伊藤明日香）始動した１月５日から１か月が経過。同１６日から２５日にかけて行われた鹿児島キャンプでは、非公開を含め４試合を行った。昨季の藤枝はＪ２リーグ１５位。攻撃的サッカーを掲げながらも決定力に欠け、４１得点はリーグ１４位だった。槙野