「真のMAGA戦士」が完敗トランプ米大統領の神通力が衰えている感がある。【写真】移民は「ポケモン」!?動画を無断使用した国土安全保障省のPR投稿テキサス州で1月31日に行われた州議会上院議員選挙では、民主党候補が2桁（14％以上）の差で勝利し、共和党から数十年ぶりに議席を奪った。トランプ氏は共和党のワンブスガンス候補を「真のMAGA（米国を再び偉大に）戦士だ」と称賛し投票を呼びかけたが、功を奏さなかった。民