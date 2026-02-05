Ｊリーグの秋春制移行に伴い開催される明治安田百年構想リーグは、６日に各地で開幕する。今季からＪ２藤枝を率いる槙野智章監督（３８）がスポーツ報知のインタビューに応じ、Ｊ監督１年目への熱い思いを語った。（取材・構成＝伊藤明日香）槙野監督がＪリーグに新風を吹き込む。２２年の現役引退後は神奈川県社会人リーグの品川ＣＣで３年間指導者経験を積んだが、Ｊクラブの監督は初めてだ。「今年は変化の年です。僕自