昨年11月に公開されたMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリーフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』は公開から41日間で2作品の累計興行収入20億円を記録した（※1）。現在の日本音楽シーンのトップランカーであるMrs. GREEN APPLEの映画作品ということもあり、特に公開直後