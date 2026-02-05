ファンタジスタ──。セリエAが世界最高峰と評された1990年代、創造性豊かなプレーや卓越したテクニックで観衆を魅了した選手がそう呼ばれていた。その代表格が当時のロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、フランチェスコ・トッティ（いずれも元イタリア代表）、マヌエル・ルイ・コスタ（元ポルトガル代表）だが、サッカーのフィジカル的、戦術的な進化により、近年ファンタジスタは絶滅危惧種に近い存在になり