韓国の地方裁判所で、法廷で口頭で言い渡した刑量と、実際の判決文に記載された刑量が大きく異なっているとして物議を醸している。司法行政の信頼性に直結する問題であるだけに、法曹界内外の関心が集まっている。【画像】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件2月4日、法曹界によると、大田（テジョン）地裁・刑事単独裁判部は去る1月16日、チョンセ詐欺（保証金制度を悪用した韓国の不動産詐欺）の罪で起