日本ハムの8年目・野村佑希内野手（25）が4日、二塁守備に挑戦することになった。名護キャンプ第1クールを終了し、新庄監督が4日間を総括する中で「野村君、二塁に挑戦させます。ちょっと外野はたくさんい過ぎて。（二遊間の）細かい動きも打撃にプラスになるんじゃないのかな」とぶち上げた。通算39本塁打を誇るスラッガーにとっても突然だった。3日、指揮官からSNSのダイレクトメッセージ（DM）で打診を受けたばかりだが、野