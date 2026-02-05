5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万4520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては226.64円高。出来高は1万5038枚だった。 TOPIX先物期近は3702.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比46.92ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54520+0 15038 日