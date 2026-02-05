ジャパンＣ２着のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）はドバイシーマＣ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン、芝２４１０メートル）の招待を受諾。引き続きルメールとのコンビで臨む。４日に所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。マイルＣＳの覇者ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）はドバイターフ・Ｇ１（同日同所、芝１８００メートル）の招待を受諾。引き続き川田とのコンビで臨む。社台