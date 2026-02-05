【辻発彦視点】今年のキャンプ取材初日。ソフトバンクを訪れた。昨年の日本一チームだが、エース格の有原がライバルの日本ハムに移籍。先発陣をどう再構築するのか気になったからだ。ブルペンで目を引いたのは前田悠と松本晴の両左腕。前田悠は直球とチェンジアップのイメージは強いが、直球のパワーが増して投球全体の完成度が上がっている。松本晴は昨年15試合に先発。経験を積んでブルペンでも安定していい球を投げていた