「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉阪神ＪＦ５着のアランカール（牝、斉藤崇）はチューリップ賞（３月１日・阪神、牝・芝１６００メートル）で武豊との新コンビで臨む。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。１月に小倉で未勝利戦を勝ち上がったフォーチュンライド（牝、福永）は川田とのコンビ