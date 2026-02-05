「有力馬次走報」（４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆昨年の天皇賞・春以来休養しているヘデントール（牡５歳、美浦・木村）がルメールとの再コンビで、予定している京都記念（１５日・京都、芝２２００メートル）に出走することが４日、所属するキャロットクラブのホームページで発表された。◆チャンピオンズＣ１１着の