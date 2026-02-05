初の開幕ローテーション入りを目指すソフトバンクの松本晴が、試合でのイニング間を想定したインターバル投球を行った。昨季はキャリアハイの6勝を挙げたが、先発した15試合で6イニング以上を投げたのは2試合だった。小久保監督は「課題が明確ですからね。まずはトライアルすることが大事」と取り組みにうなずいていた。