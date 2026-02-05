「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）値段に違わぬ成長曲線を描いている。重賞初挑戦となるエムズビギンは４日、栗東ＤＰで単走。リラックスした雰囲気で直線へ向くと、軽く仕掛けられてからは重心を沈み込ませて一気に加速。６Ｆ８５秒３−３９秒５−１１秒４でフィニッシュした。友道師は「２週続けてしっかりやっているので無理はさせなかった。気持ちよさそうに走っていたし、息の入りも良かった」と満足顔を浮かべる。そ