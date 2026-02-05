ソフトバンクの小久保監督が恩師から“カツ”を入れられた。青学大の元監督、河原井正雄氏が教え子の監督就任3年目で初めてキャンプ地・宮崎入りして熱く激励。大学日本一4度の名将は有原らを補強した日本ハムをライバルに挙げ「おまえ、絶対（日本）ハムは強いかんな。勝てねえかもしんねえから、頑張れや」と独特なエールを送った。